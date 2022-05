Mack Rutherford, un pilote de 16 ans qui tente de battre l'actuel record du monde du plus jeune pilote à effectuer un tour du monde en solitaire, est arrivé ce mercredi à l'aéroport Wilson de Nairobi, au Kenya.

"Il y a eu pas mal d'endroits difficiles en termes de visibilité, comme à Khartoum, où elle était assez faible, où j'ai toujours réussi à atterrir parfaitement en sécurité. Et à Nairobi, les nuages étaient très bas et les montagnes très hautes, donc j'ai dû naviguer en zig zag, mais tout s'est bien passé et je suis très heureux" précise Mack Rutherford.

À l'atterrissage, le britannico-belge a été accueilli sur le tarmac par les élèves et le personnel de la Kenya School of lying, mais aussi 70 jeunes aviateurs du Young Aviators Club of Africa.

Pour Colonel Simon De Labilliere, de l'armée britannique et membre de l'équipe britannique de soutien à la paix en Afrique, "il est très important que les jeunes s'impliquent dans l'aviation, parce que c'est investir dans l'avenir de ce secteur et si vous ignorez les jeunes, l'organisation devient statique et vieillissante. Nous avons constaté que certaines des plus grandes innovations et talents proviennent des plus jeunes et Mack (Rutherford) en est un brillant exemple."

Mack, qui est actuellement en plein milieu de son baccalauréat, est devenu le plus jeune pilote du monde après avoir obtenu sa qualification à l'âge de 15 ans.

Selon le chef des instructeurs de vol, la visite de Rutherford peut servir à "motiver les jeunes aviateurs" de l'école.

"Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. À son âge, accomplir une si grande tâche est une source d'inspiration. A l'école, nous sommes en mesure de motiver les jeunes aviateurs qui suivent une formation qu'il s'agisse de la licence de pilote privé (PPL), de la licence de pilote professionnel (CPL) ou même de ceux qui suivent une formation multiple. C'est une bonne chose, c'est un défi et, bien sûr, grâce à cela, ils sont capables de travailler davantage et d'atteindre de nouveaux objectifs" a déclaré le capitaine Sestilio David, chef instructeur de vol.

Le projet de tour du monde de Mack Rutherford à bord d'un avion ultra léger Shark a débuté le 23 mars en Bulgarie, deux mois après que sa sœur de 19 ans, Zara Rutherford, ait établi le record du monde de la plus jeune femme à réaliser le tour du monde en solitaire.