Rwanda : visite du chef d’état-major du Mali

Le chef d’état-major de l’armée malienne a achevé sa visite à Kigali au Rwanda. Le général Oumar Diarra a notamment rencontré le chef de l’Etat Paul Kagame, ainsi que plusieurs responsables militaires. Y compris le chef d’état-major du Rwanda, Jean Bosco Kazura, qui connaît bien le Mali. Il a en effet été commandant de la MINUSMA, la mission de paix de l’ONU au Mali entre 2013 et 2014.

L’objectif de cette visite était de renforcer la coopération des 2 pays en matière de défense et de sécurité. Avec le départ des forces militaires européennes, notamment des soldats français de l’opération Barkhane, Bamako souhaiterait gagner en autonomie pour défendre son territoire.

Et si le Mali a décidé de se tourner vers le Rwanda, c’est surtout pour la réputation de son armée. Kigali est l’un des grands contributeurs aux missions de maintien de la paix des casques bleus de l’ONU. De plus, grâce à de nombreux accords bilatéraux avec différents pays africains, la réputation des soldats rwandais n’est plus à faire. Et aujourd’hui, le Rwanda profite pleinement de cette diplomatie militaire.

En se tournant vers Kigali, Bamako a aussi un autre objectif : sortir de son isolement diplomatique. Depuis le coup d’état de mai 2021, le Mali a été exclu de la CEDEAO qui lui a infligé de sévères sanctions qui sont toujours en cours.