La sécheresse affame les habitants de Turkana au Kenya

Les Nations Unies continuent à tirer le signal d’alarme aux gouvernements du monde entier face à la sécheresse extrême provoquée par le retard des pluies.

Dans la région de Turkana dans le nord du Kenya, de nombreux villageois sont affamés.

Dans le pays, quelque 3,5 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire grave et la malnutrition aiguë.

"L'attention du monde est ailleurs et nous le savons. Et la misère du monde n'a pas quitté le Turkana, et les pluies du monde ne sont pas venues au Turkana. Et nous avons assisté à quatre échecs successifs des pluies, nous craignons un cinquième. Et le résultat est que ces familles, qui ont eu la gentillesse de nous parler aujourd'hui, n'ont plus rien. Elles n'ont pas d'animaux. Elles essaient de se procurer de la nourriture en fabriquant des balais qu'elles n'arrivent pas à vendre. La seule nourriture disponible pour leurs enfants est parfois celle des écoles, mais pour envoyer un enfant à l'école, il faut faire six kilomètres pour aller chercher de l'eau afin que l'enfant puisse en apporter à l'école." a expliquéMartin Griffiths, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires.

Plus de 15 millions de personnes sont confrontées à de graves pénuries d'eau et à une insécurité alimentaire aiguë en Somalie, au Kenya et en Éthiopie, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).