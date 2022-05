Un artiste français "pompe des cœurs" dans les rues de Lyon

Selon Johan Chaaz, le street art est un moyen de démocratiser l'art. Cet artiste français cherche son inspiration dans des rues et des passages qu'il recouvre de cœurs de toutes les couleurs.

Son exposition "Aorty" parle du pompage de l'artère aorte qui nous amène à aimer et à fonctionner au quotidien.

"Au début, je faisais des cœurs rouges, mais ensuite j'ai commencé à les recouvrir avec ma technique de pulvérisation, et le rouge a commencé à disparaître, car on ne peut pas se contenter d'une seule couleur quand on parle de sentiments", explique l'artiste.

De la rue à la galerie, Chaaz a installé un cœur bleu en triptyque central à côté de parfums romantiques et sensuels d'amants célèbres comme Marylin Monroe.

"Je voulais sortir de l'image sentimentale d'un cœur poétique, je voulais parler de l'anatomie... J'ai commencé à travailler avec des poches de sang pour arriver à l'idée de la transfusion. Et par exemple, quand vous avez des problèmes avec votre partenaire, pourquoi ne pas boire dans le pompage des plus grands amants de l'histoire" a-t-il ajouté.

L'exposition "Aorty" de Johan Chaaz peut être visitée à la Galerie Soffa de Lyon en France, jusqu’au 14 juin.