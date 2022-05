Soudan : inauguration d'un centre de soins à Abu Gaw, au Nord-Darfour

Dans le village d'Abu Gaw, au Nord du Darfour, les habitants célèbrent l'ouverture d'un centre de soins, construit avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Avec cet établissement, ils n'auront plus à parcourir de longues distances pour bénéficier de traitements médicaux, et les femmes enceintes pourront être accompagnées, leur évitant d'accoucher sans aide médicale, à la maison.

"Les gens se sentent pris en charge", explique Bahja Ahmed, une sage-femme survivante de la guerre au Darfour, de retour dans le village. "Ils reçoivent un service adéquat, et ont accès à des soins et à des médicaments."

Le centre de santé du village d'Abu Gaw est officiellement ouvert grâce à l'UNHCR au Soudan partenaire @ahaction. Financé par @DanishMFA le centre servira 8 000 Soudanais qui sont rentrés dans ce village depuis 2018. Ces services de base sont cruciaux pour des retours durables

L'ancien dispensaire a été détruit en 2004 pendant la guerre du Darfour. Et la construction du nouvel établissement de soins a été facilitée par l'OMS, qui a pris part à des dialogues sur la santé communautaire, permettant à la population de décider de leur priorité en matière de soins et en demandant des comptes aux autorités sanitaires locales.

"Lorsque la communauté est informée et prend une décision éclairée sur le type de services de santé qu'elle souhaite ou dont elle a besoin, elle n'est pas seulement bénéficiaire des services, mais elle fait partie de la planification et de la conception", détaille Ni'ma Saeed Abid, représentant au Soudan de l'Organisation mondiale de la Santé. "Et plus tard, elle fait même partie de la protection de ces services de santé."

Depuis 2018, environ 8 000 personnes sont revenues à Abu Gaw depuis des camps de déplacés. Après avoir rétabli l'eau dans le village, les habitants bénéficient désormais des soins de santé de base grâce à l'aide de l'OMS, le Soudan étant l'une des 115 régions bénéficiant de son Partenariat pour la couverture sanitaire universelle.