France : l'Union Africaine salue la réélection d'Emmanuel Macron

Après la réélection d’Emmanuel Macron pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la France dimanche, des dirigeants africains se livrent au sempiternel exercice de messages de félicitations.

Lundi, le président de la Commission de l’Union africaine a salué ‘’ la brillante réélection du président français. Moussa Faki Mahamat se dit heureux de poursuivre avec Emmanuel Macron, l’engagement pour bâtir entre l'Afrique et la France, et plus largement l'Europe, des relations rénovées et mutuellement avantageuses".

Emmanuel Macron a rempilé avec 58,5 % des voix, contre 41,4 %, pour Marine Le Pen. La candidate de l’extrême a fait notamment la course en tête en Outre-mer.

De son côté, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, , a également félicité Emmanuel Macron pour sa "brillante" réélection qui "cristallise un couronnement de son action politique interne et de son engagement international".

Emmanuel Macron sait qu’il est attendu sur plusieurs fronts non seulement par ses compatriotes, mais aussi par l’Afrique, les relations entre son pays et le continent faisant foi.