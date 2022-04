Nouvel accord de coopération militaire entre Yaoundé et Moscou

Le Cameroun et la Russie ont signé, il y a une semaine à Moscou, un nouvel accord de coopération militaire. L’information a été dévoilée ce jeudi.

Les deux pays, représentés par le ministre camerounais de la Défense Joseph Beti Assomo et son homologue russe Sergueï Choïgou, auraient ainsi convenu, dans les grandes lignes, d’échanger des opinions et informations dans le secteur de la défense et de la sécurité internationale, mais aussi de développer des relations dans les domaines de la formation conjointe et également de la lutte contre le terrorisme. Moscou se serait par ailleurs engagée à fournir un soutien logistique à l'armée camerounaise, en proie aux exactions de Boko Haram.

Cet accord de 13 pages survient en pleine crise internationale avec en toile de fond la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février par la Russie.