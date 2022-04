Des excréments transformés en charbon au Kenya

Les excréments transportés par ce camion seront bientôt transformés en combustible. Chaque jour dans l'entreprise Sanivation située à une centaine de kilomètres de Nairobi, la capitale kényane, un ballet de camions de ce genre viennent déverser leur contenu dans ces énormes citernes construites à cet effet. Ces déchets sont transformés en charbon qui peut servir à la cuisson et au chauffage. Selon l'entreprise kényane, la demande à doubler depuis la mise sur le marché de son produit.

Les gens pensaient que ça sentait, mais ce n'était pas le cas parce que nous traitions très bien le déchet avant de fabriquer le produit et les gens l'utilisent même pour le barbecue. Quand nous avons décidé de penser à un autre produit, nous avons pensé aux briquettes de sciure de bois, et bien sûr, c'est aussi une combinaison de déchets agricoles et bien sûr de déchets humains.

Ce produit s'est en fait imposé sur le marché beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Nous vendons actuellement plus de 120 tonnes et nous ne pouvons même pas répondre à la demande du marché. L'utilisation de ce combustible est très importante pour l'environnement dans la mesure où, pour chaque tonne utilisée, nous sauvons 33 arbres, Paul Manda, Directeur d'une usine chez Sanivation.

Avec la transformation des déchets humains, l'entreprise joue un rôle dans la préservation de l'environnement. Le bois n'est désormais plus la matière de base du charbon. Selon le Service des forêts du Kenya, le charbon de bois fournit de l'énergie à 82 % de la population urbaine et à 34 % des ménages ruraux. L'entreprise veut se placer comme l'alternative à la préservation de l'environnement.

Nous sommes passés aux briquettes qui sont respectueuses de l'environnement, car elles ne produisent pas de fumée par rapport au charbon de bois normal et au bois de chauffage. De plus, si vous comparez la chaleur du charbon de bois normal et des briquettes, la chaleur des briquettes prend plus de temps, ce qui signifie que nous en utilisons moins par rapport à ce que nous utilisions auparavant, Mary Wangui, Directrice de la ferme florale Larmona.

Au départ, Sanivation ciblait les ménages comme clients potentiels. Mais après une faible demande l'entreprise a décidé de fournir des usines et des entreprises. Avec ses revenus, elle a pu créer des emplois, et convaincu des firmes d'opter pour une source d'énergie respectueuse de l'environnement.