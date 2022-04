À Durban, l'heure est au ramassage des débris sur les plages

L'heure est au ramassage des débris sur la célèbre plage Umhlanga de Durban, en Afrique du Sud. Bénévoles et habitants se sont donnés rendez-vous au bord de la mer de cette ville afin de nettoyer la plage au lendemain des inondations qui ont endeuillé la région. Plusieurs victimes des intempéries ont été enregistrées dans la ville portuaire du KwaZulu-Natal.

L'Afrique du Sud est généralement épargnée par les tempêtes qui affectent chaque année les pays voisins, mais selon les météorologues, il est tombé l'équivalent de près de la moitié des précipitations annuelles de Durban. Certaines zones ont reçu plus de 450 millimètres en 48 heures.

Eh bien, si vous y pensez, en ce moment, nous avons une telle dévastation avec les plastiques, et cela, dans nos océans, nous sommes fondamentalement en train de tuer nos océans. Et si nous ne prenons pas soin des océans, nous n'aurons pas de plage à apprécier dans les années à venir. Et nos enfants non plus. Il est donc important d'éduquer les gens pour qu'ils retirent les plastiques des plages, qu'ils arrêtent les micro plastiques dans la mer et la pollution qui tue nos océans explique Tim White, membre dyu club de surf de Durban.

Cette opération de ramassage des débris a été une occasion pour le club de surf de Durban de rappeler l'importance de garder les plages de la ville de Durban propres. Une action qui doit rentrer dans les habitudes des riverains