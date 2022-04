Rwanda : des exploitants deviennent propriétaires d'une usine de thé

Très répandue au Rwanda, la culture du thé a généré un revenu de 93 millions de dollars US pour l'année fiscale 20.

Les 5 000 petits exploitants agricoles du district de Gicumbi, membres des coopératives Cooperative du Thé Mulindi (COOPTHE) et Cooperative du Thé Villageois Mulindi (COOTHEVM) et de leur véhicule d'investissement, Mulindi Tea Company (MTC).

Ils sont les nouveaux propriétaires de l'usine de Mulindi et comptent parmi les plus grands fournisseurs de thé du pays.

Lors d'un entretien avec Africanews, les agriculteurs de Mulindi ont expliqué comment le transfert de l'usine de la fondation Wood devrait leur permettre de s'émanciper en tant qu'agriculteurs.

"C'est un grand plus par rapport à la façon dont les dividendes sont versés chaque année. Cela signifie qu'après avoir équilibré les comptes de l'usine, après avoir réinvesti dans nos activités, les bénéfices seront distribués aux actionnaires, plutôt qu'aux entreprises. Cela signifie essentiellement que davantage d'argent ira aux membres de la coopérative et aux petits exploitants agricoles." a déclaré Elysée Ntabwoba, directeur d'une coopérative d'agriculteur.

Les fondations qui remettent l'usine aux agriculteurs disent que depuis 2012, beaucoup de soutien a été apporté aux agriculteurs par le biais des finances, de la technologie et de la gestion. Les agriculteurs disent qu'il y a encore des défis qu'ils espèrent relever afin de progresser en tant que propriétaires d'usine.

"L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés est celui des inondations, à cause des eaux tumultueuses qui viennent de l'amont et inondent les plantations de thé, qui sont situées en bas dans les marais. En conséquence, nous perdons des pans entiers de thé à cause des inondations." a-t-il ajouté.

"Un autre défi auquel nous sommes confrontés concerne le vieillissement des plantations de thé. Le thé a été planté dans les années 60. À l'époque, on plantait ce que nous appelons des souches, mais plus tard, nous avons évolué vers la plantation de clones à haut rendement. Cependant, le thé planté à l'aide de souches a vraiment vieilli et les rendements ont diminué." a dit Leonidas Munyaneza, directeur d'une coopérative d'agriculteur.

Les agriculteurs produisent entre 60 et 80 tonnes de thé vert par jour, et 1500 tonnes de thé vert par mois. Au départ, le chiffre d'affaires annuel était de 3 milliards de francs rwandais, mais les agriculteurs s'attendent maintenant à bénéficier de 1,5 milliard de francs rwandais supplémentaires après le transfert.