Maroc-Espagne : la reprise du trafic maritime réjouit les usagers

Près de deux ans après que la suspension du trafic maritime entre l’Espagne et le Maroc ait été actée en raison de la crise sanitaire et du conflit diplomatique entre les deux pays, les compagnies maritimes reprennent progressivement du service.

Depuis mardi, entre les ports marocains et espagnols, la route de 14 kilomètres qui passe par le détroit de Gibraltar retrouve son affluence passée.

"Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir le premier ferry en provenance de Tarifa vers le port de Tanger, après deux ans d'arrêt. Après deux années de pandémie, qui a touché tout le monde, y compris le Maroc et l'Espagne, ce voyage a été rendu possible grâce à l'accord historique entre le Maroc et l'Espagne", se réjouit Mohamed Ouanaya, président-directeur général de la Société de développement pour la reconstruction de la zone portuaire de Tanger (SAPT).

Avant la pandémie de Covid-19, les ports de Tanger et de Tanger Med connaissaient un flux de vacanciers importants chaque été lorsque la diaspora marocaine vivant en Europe rentrait au pays. Plus de 3.3 millions de passagers traversaient le détroit via les ports espagnols.

_"Je suis très heureuse de l'ouverture des frontières du Maroc (avec l'Espagne). Je peux maintenant venir voir ma famille et passer le Ramadan avec eux" s'est confiée _Firdaous, passagère du ferry en provenance de Tarifa.

Le trafic maritime entre l'Espagne et le Maroc reprend suite à la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. L’apaisement des tensions est directement lié à la décision de Madrid de s’aligner avec les Nations Unies qui soutiennent le plan d’autonomie du Maroc concernant la région contestée du Sahara occidental.

Les automobilistes devront patienter jusqu'au 18 avril pour pouvoir emprunter la route du détroit.