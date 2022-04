Tunisie : manifestation contre la politique du président Kaïs Saied

En Tunisie, plus d'un millier de manifestants se sont réunis dimanche pour protester contre la politique du président. Kaïs Saied dirige le pays seul depuis près de huit mois. Derniers faits en date du chef de l'Etat, la dissolution du Parlement et l'ouverture d'une enquête contre les députés ayant outrepassé la suspension de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

"C'est une crise politique qui s'accentue, et s'enracine, et qui pèse sur l'économie tunisienne et les finances, sur le quotidien des Tunisiens", énumère Jawhar Ben Mbarek, leader du mouvement "Citoyens contre le coup d'Etat". "Le pays va de plus en plus mal, les Tunisiens souffrent de plus en plus, c'est ça huit mois de politique de Kaïs Saied."

De nombreux manifestants à #Tunis, malgré les restrictions sécuritaires, pour commémorer la Journée des Martyrs, et exiger la fin du coup d'État de Saied & s'exprimer pour défendre la Constitution, le Parlement élu & les institutions démocratiques de l'État. #Démocratie

"C'est par de tels rassemblements et des manifestations répétées et récurrentes que nous pouvons arracher, une fois de plus, notre droit d'être représentés, dans le cadre d'une Constitution moderne, dans des Assemblées législatives directement et librement élues", ajoute Ahmed Néhib Chebbi.

Il y a quelques jours, un journaliste a été condamné à quatre mois de prison par un tribunal militaire, pour "offense" envers le président. Poursuivi depuis plusieurs mois pour avoir critiqué Kaïs Saied à la télévision, il a fait appel de la décision.