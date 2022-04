L'histoire d'entrepreneurs migrants au musée à Londres

Ce n'est pas un salon de coiffure comme les autres. Une fois assis dans ce fauteuil, le miroir se transforme en un écran diffusant des vidéos de conversations entre des barbiers et leurs clients - tous des migrants.

Ce fauteuil fait partie d'un musée et d'une exposition consacrée aux entrepreneurs migrants au Royaume-Uni. Ce musée relate l'histoire de marques de migrants comme Deliveroo, fondé par un Taiwanais. l'entrepreneur frustré par le manque d'options pour dîner lorsqu'il travaillait tard. D'autres belles histoires comme celle de Karen Arthur. Créatrice de mode pour sa propre marque, elle a confectionné une robe pour l'exposition qui allie ses origines.

Karen Arthur utilise la mode pour faire passer des messages contre le racisme. Pour elle, la culture doit voyager dans le temps et parmi les différentes époques.

C'est important pour moi en tant que femme noire, en tant que femme noire plus âgée, c'est important pour moi de faire comprendre aux gens que je ne suis pas invisible, que je ne suis pas sur le point de disparaître. Et il est important de reconnaître, la contribution que des gens comme mes parents et beaucoup de parents de migrants ont apporté à ce pays.

Le Migration Museum a été fondé par Barbara Roche, qui a été la première à plaider en faveur de la création d'un musée des migrations en Grande-Bretagne, il y a près de 20 ans, après avoir été ministre britannique de l'immigration.