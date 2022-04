France : nouvelle confrontation Macron-Le Pen aux présidentielles

La France est confrontée à deux semaines de ce qui s'annonce comme une campagne meurtrière sur l'avenir du pays.

Le président sortant centriste Emmanuel Macron est en lice face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen pour la présidence.

Bien qu'il soit arrivé en tête du premier tour, "rien n'est joué", a déclaré M. Macron à ses partisans.

"Durant les quinze jours à venir, ne ménageons pas nos efforts car rien n'est joué, soyons humbles, déterminés, convainquons tout le monde, le 24 avril, nous pourrons faire le choix d'une nouvelle ère française et européenne, le 24 avril, nous pourrons faire le choix de l'espoir, le 24 avril, nous pourrons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble." a déclaré Emmanuel Macron, président français et candidat LREM à sa réélection.

Mme Le Pen, connue pour ses positions anti-immigration, n'a cessé de gagner du soutien après avoir fait campagne sur la crise du coût de la vie et l'inflation.

"J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France un pays de paix. Je rétablirai la souveraineté de la France dans tous les domaines, c'est-à-dire la liberté pour le peuple français de décider par lui-même et de défendre ses intérêts. Je maîtriserai l'immigration et je rétablirai la sécurité pour tous." s'est expriméeMarine Le Pen, candidate à la présidence du parti d'extrême droite Rassemblement national.

Le vétéran de l'agitation d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon a terminé de justesse derrière Le Pen en troisième position et il a maintenant le rôle improbable de faiseur de roi.

Il a immédiatement prononcé un discours à Paris en criant trois fois : "Ne donnez pas une seule voix à Marine Le Pen !" sous les acclamations... mais il n'a pas soutenu Macron.

"Pour qui prennent-ils le peuple français ? Ils sont capables de savoir ce qu'il faut faire. Il est capable de décider ce qui est bon pour le pays. Nous ne perdrons jamais notre confiance dans la démocratie donc, il ne faut pas donner une voix à Mme Le Pen." a martelé Jean-Luc Mélenchon, candidat d'extrême gauche à la présidentielle.

Le vote a confirmé le déclin des partis traditionnels de gouvernement - les socialistes et Les Républicains ont fait mauvaise figure.

La dernière fois, Macron a facilement battu Le Pen au second tour. Mais cette fois-ci, Le Pen bénéficie des voix d'Éric Zemmour, un expert de la télévision d'extrême droite.