Cuba autorise la pratique de la boxe professionnelle

Après 60 années d'interruption, les combats professionnels de boxe vont reprendre à Cuba. Dans le cadre d'un accord avec un promoteur mexicain, les autorités ont autorisé les boxeurs à concourir professionnellement. À l'époque, Fidel Castro avait aboli tout enjeu professionnel des sports, les limitants aux pratiques amateurs.

"Je pense que cela va être magnifique, spécial et historique", imagine Julio Cesar La Cruz, champion du monde et olympique, mais aussi capitaine de l'équipe Los Domadores de Cuba. "Nous avons eu de grandes générations de boxeurs et cette possibilité ne pouvait pas leur être donnée. Mais cela va se produire avec cette génération, et on va faire au mieux, pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire à l'époque, on va bien les représenter."

Pendant toutes ces années, Cuba a continué de briller sur les rings à l'international, en particulier lors des Jeux olympiques, alors que ses sportifs n'étaient pas considérés comme professionnels.

"Nous pensons qu'avec les caractéristiques de nos boxeurs, qui sont extrêmement techniques, nous pouvons nous adapter aux styles, aux normes de la boxe professionnelle : des coups plus puissants, plus de mouvements du tronc, moins de mouvements des jambes, plus offensifs", détaille Rolando Acebal, entraîneur de l'équipe nationale de boxe de Cuba. "Ils s'entraînent pour ça et je pense que nous pouvons aussi faire une entrée réussie dans cette nouvelle discipline."

En passant professionnel, les boxeurs vont pouvoir toucher 80 % des gains des combats, les 20 % restants étaient divisés entre les entraîneurs, les médecins et la fédération.

"Ce bonus économique sera très utile pour nous, parce que beaucoup d'entre nous ont des familles, je suis père de deux fils et d'une fille, donc cela nous aide à augmenter notre statut socio-économique et à résoudre de nombreux problèmes", ajoute Arlen Lopez, champion olympique.

Les autorités ont annoncé que les premiers combats professionnels devraient avoir lieu en mai. La World Boxing Association (WBA), l'une des plus importantes organisations de boxe professionnelle, a déjà annoncé ouvrir "ses portes" aux Cubains.