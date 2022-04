Kenya : peindre en braille, le défi relevé par une artiste

Au Kenya, les œuvres de Tina Benawra s'adressent aux personnes vivant avec la cécité. Comment parvient-elle à faire ressentir les couleurs et les images abstraites à son public ? Pour y arriver l'artiste mise sur son originalité. Elle décrit en braille l'essentiel de ses œuvres.

Le malvoyant, l'aveugle total, ne voit pas les images, ne rêve pas en images, ne comprend pas les couleurs. La seule façon de procéder que j'ai trouvé, était de décrire directement la couleur en braille. C'était ma première méthode, mais maintenant, elle a évolué pour donner des thèmes sur ce qui se passe dans le monde, par exemple la pollution pétrolière ou la surpopulation, et je l'écris en braille?, explique-t-elle.

Tina Benawra a dû retourner à l'école pour se former en braille, avec son savoir, elle peut désormais peindre dans cette écriture particulière et se faire aimer par les déficients visuels du Kenya. Ses œuvres se vendent entre 500 et 1 000 dollars.

C'est un exemple de la façon dont je fais une simple peinture en braille pour aller à l'essentiel, la mettre aux enchères et obtenir des fonds plus rapidement. J'incorpore quelque chose de tactile, comme dans ce cas la forme d'un cœur, qui permet à la personne malvoyante de sentir la texture et la forme et de lire en même temps qu'il s'agit d'un cœur. Je le laisse là pour qu'ils puissent aussi explorer leur imagination.

L'objectif de son projet est de collecter des fonds pour financer des opérations de la cataracte chez des enfants âgés de 2 à 12 ans. Un projet bien apprécié par Winnie Awino qui a perdu la vue à la suite d'un accident il y a 12 ans.

"Les gens ont tendance à croire que si l'on ne peut pas voir, on ne peut pas non plus ressentir quelque chose et cela nous donne le sentiment d'être laissés pour compte et stigmatisés. Pourtant, si nous disposons de différentes peintures qui peuvent être intégrées au braille, nous pouvons très bien en comprendre le sens et ce qu'elles impliquent".

L'artiste bénéficie du soutien d'une organisation kényane engagée dans la prévention de la cécité et l'amélioration de la santé et l'éducation des personnes handicapées au Kenya depuis 1970.