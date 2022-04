Éthiopie : des ONG dénoncent des crimes contre l'humanité au Tigré

Les forces de sécurité de la région d'Amhara, dans le nord de l'Éthiopie, et leurs partenaires mènent une "campagne de nettoyage ethnique" dans la région voisine du Tigré, où elles commettent des abus assimilables à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch dans un nouveau rapport publié mercredi.

Les autorités du Tigré occidental et leurs alliés ont également commis des massacres et d'autres crimes de guerre contre des civils amharas, ont déclaré les deux organisations de défense des droits humains.

Depuis le début de la guerre du Tigré en novembre 2020, "les forces de sécurité d'Amhara se sont engagées dans une campagne implacable de violence ethnique pour forcer les Tigréens de l'ouest du Tigré à fuir leurs maisons", a averti Kennet Roth, directeur de HRW.

D'après l'enquête, ces crimes ont eu lieu avec le consentement et même éventuellement la collaboration directe des forces de sécurité fédérales. Cependant, tant les forces fédérales éthiopiennes que les autorités ahmara nient les allégations de nettoyage ethnique dans l'ouest du Tigré.

Après avoir interrogé plus de 400 personnes et analysé des rapports médicaux, des images satellites, des vidéos et des photographies, les deux ONG ont documenté, entre autres abus, des menaces, des meurtres, des viols collectifs, des arrestations arbitraires de masse, des pillages, des déplacements forcés et le refus de l'aide humanitaire. En conséquence, des dizaines de milliers de Tigres ont été chassés de leurs foyers ou ont fui.

Amnesty International et HRW estiment que des milliers de Tigréens sont toujours détenus dans des conditions qui mettent leur vie en danger. Toutefois, soulignent-ils, le gouvernement central a restreint l'accès à la région et aux enquêtes indépendantes, dissimulant ainsi un grand nombre de ces violations des droits de l'homme.

" La réponse des partenaires internationaux et régionaux de l'Éthiopie n'est pas à la hauteur de la gravité des crimes qui continuent d'être commis dans le Tigré occidental ", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

Les deux organisations de défense des droits de l'homme ont demandé que le gouvernement éthiopien garantisse un accès immédiat et durable aux organisations humanitaires dans le Tigré, qu'il libère toutes les personnes détenues arbitrairement et qu'il enquête et poursuive les responsables des abus. En outre, ils ont appelé les parties au conflit armé à conclure un accord prévoyant "l'envoi d'une force internationale de maintien de la paix dirigée par l'Union africaine (UA) dans la région du Tigré occidental afin de garantir la protection de toutes les communautés contre les abus".

Le Tigré est une région fertile qui, deux semaines après le début de la guerre en 2020, est tombée sous le contrôle de l'armée fédérale éthiopienne et de la milice Amhara alliée au gouvernement éthiopien. La guerre a commencé le 4 novembre 2020, lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné une offensive contre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) au pouvoir, en réponse à une attaque contre une base militaire fédérale et suite à une escalade des tensions politiques.

Selon les Nations unies, quelque 5,2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Tigré et dans les régions voisines d'Amhara et d'Afar. Des milliers de personnes ont été tuées et quelque deux millions ont été contraintes de fuir leur foyer en raison des violences.

Le 24 mars, le gouvernement éthiopien a déclaré une "trêve humanitaire indéfinie", mettant fin à un "blocus de facto" qui était en place au Tigré depuis des mois, selon les Nations unies.