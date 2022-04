NFL : le football américain à la recherche de talents africains

La National Football League (NFL) ouvre une voie pour les joueurs africains en organisant un camp de développement au Ghana. Les dates précises du camp et de l'événement pour les fans en juin n'ont pas encore été fixées, mais le camp a reçu le week-end dernier le soutien du vice-président du Ghana, le Dr Mahamudu Bawumia.

Après un camp le week-end dernier avec le défenseur des Cleveland Browns Jeremiah Owusu-Koramoah, qui est d'origine ghanéenne, la ligue a annoncé qu'un camp de trois jours aurait lieu dans la capitale Accra en juin. Il réunira des joueurs qui ont déjà participé à des événements régionaux dirigés par Osi Umenyiora, le défenseur des New York Giants qui a remporté deux Super Bowl.

"Amener la NFL en Afrique est depuis longtemps un de mes rêves", déclare Osi Umenyiora, dont les parents sont nigérians. "Aujourd'hui, ce rêve est une réalité. Les opportunités qui s'offriront à tant d'Africains ne peuvent être sous-estimées, et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes impatients de montrer au monde entier ce que nous pouvons faire."

Osi Umenyiora a créé The Uprise, un programme de football américain au Nigeria, et a organisé des camps régionaux en Afrique du Sud et au Ghana, avec un prochain camp au Nigeria. Les joueurs qui impressionnent lors de ces trois camps seront invités au camp de la NFL à Accra. L'idée est d'identifier et de développer davantage les talents en Afrique.

Trois Nigérians - Kehinde Hassan Oginni, Chigbo Roy Mbaeteka et Haggai Chisom Ndubuisi - ont eu l'occasion de participer à l'International Combine de la NFL à Londres en octobre dernier. Ils ont ensuite été sélectionnés pour s'entraîner aux États-Unis dans le cadre du programme International Player Pathway.

"Nous sommes impatients d'accueillir notre premier camp au Ghana et nous chercherons à activer au Nigeria et dans d'autres pays africains à l'avenir", avance Damani Leech, le chef des opérations de la NFL pour les événements internationaux.

"Nous voulons donner l'occasion à la prochaine génération d'espoirs africains de montrer leur talent. Comme nous continuons à chercher des moyens de renforcer le pipeline des joueurs internationaux dans la NFL, nous espérons que ces camps fourniront une voie à suivre pour les joueurs en herbe de tout le continent."

Et d'ajouter : "Nous sommes ravis de la possibilité d'identifier des talents pour participer à des combinaisons internationales, au programme International Player Pathway et, pour les athlètes âgés de 16 à 19 ans, à la possibilité de participer à la NFL Academy à Londres."

La NFL, qui recherche des joueurs potentiels dans le monde entier, a organisé des combinaisons internationales au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne. Cette saison, en plus des quatre matchs de saison régulière à Londres, la NFL jouera pour la première fois en saison régulière à Munich.