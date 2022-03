La RDC devient membre de la Communauté d'Afrique de l'Est

Les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) ont approuvé l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation, lors d'une réunion au sommet.

Dans son discours, le président congolais Félix Tshisekedi a reconnu l'importance d'adhésion de son pays dans le groupe. Tshisekedi a par ailleurs proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et de mines.

"J'ai toujours reconnu que la Communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et les biens d'intégration des infrastructures, économiques et commerciales comparativement aux autres blocs économiques sous régionaux en Afrique", a déclaré le président de la RDC Félix Tshisekedi.

Si l'adhésion de la RDC est saluée par une partie des Congolais, certains doutent de la contribution que leur pays pourra fournir aux autres Etats de la communauté.

"S'il s'agit de ce que la RDC va donner, c'est là où il y a beaucoup des questions, de peurs et d'inquiétudes, car il y a pas beaucoup des produits que nous fabriquons que nous allons vendre dans cette communauté", explique Espoir Ngalukiye, habitant de Goma.

La RDC demandait son adhésion depuis 2019, dans l'espoir d'améliorer les liens commerciaux et politiques avec les pays voisins. Mais pour certains experts, le pays s'expose sur le plan sécuritaire.

"Je pense qu'on expose sur le plan sécuritaire du fait qu'on participe dans une organisation qui a aussi des États qui nous agressent et économiquement le fait qu'on est très faible", commente Stewart Muhindo, expert régional. "Sur le plan économique, on a un climat d'affaires qui n'est pas assez intéressant et qui risque de faire de nous un marché pour les autres États."

Avec cette adhésion, les Congolais pourront voyager librement dans les autres pays et le commerce deviendra beaucoup plus rapide, plus simple et moins cher, ce qui devrait profiter aux entreprises et aux consommateurs.