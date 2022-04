La RDC signe le traité d'adhésion à la Communauté d'Afrique de l'Est

Le président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, a signé ce jeudi le traité d'adhésion au bloc d'Afrique de l'Est.

Félix Tshisekedi est à Nairobi, la capitale du Kenya, accompagné de quelques membres de son gouvernement, où il a le traité de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC).

L'adhésion qui avait déjà été actée mardi dernier par le président en exercice de l'EAC, le chef de l'Etat kényan Uhuru Kenyatta, transforme l'institution régionale en un immense marché commun estimé à 250 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg.

L'EAC, dont le siège se trouve à Arusha, en Tanzanie, compte désormais sept membres : Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Soudan du Sud, Ouganda et RDC. Le dernier pays à avoir été admis dans l'EAC était le Soudan du Sud en mars 2016.

"En adhérant à la communauté, les Congolais ne veulent pas seulement se satisfaire des avantages du commerce intracommunautaire, mais ils aspirent avant tout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité pour tous" a déclaré Félix Tshisékédi, président de la République démocratique du Congo.

"L'adhésion de la RDC en tant que membre de la Communauté d'Afrique de l'Est élèvera encore plus ces acquis. Et plus important encore, elle renforcera notre force économique et notre compétitivité , sur le continent et au niveau mondial" a ajouté Uhuru Kenyatta, président du Kenya.

La RDC ajoutera à cette sous-région près de 90 millions de consommateurs potentiels, élargissant davantage la zone de libre échange qui s'étend désormais de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Doté d'importantes ressources minérales, le pays partage des frontières avec tous les Etats membres de l'EAC, à l'exception du Kenya. Il est déjà membre de trois autres organisations commerciales régionales.

Outre la signature du traité d’adhésion, Félix Tshisekedi doit également signer un protocole d’accord de coopération avec le Kenya notamment dans le domaine de l’agriculture.