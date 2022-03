Tunisie : manifestation pour la libération d'un journaliste

Manifestation en Tunisie pour demander la libération d'un journaliste détenu pour avoir refusé de révéler ses sources aux autorités. Les manifestants se sont retrouvés devant le siège du syndicat des journalistes tunisiens (SNJT) dans la capitale, pour protester contre le gouvernement. Depuis la prise de pouvoir de Kaïs Saied, ils accusent les autorités de réprimer la presse.

"Aujourd'hui, notre plus grande crainte est que nous puissions revenir à la situation d'avant 2011, dix ans que nous nous battons et nous continuerons à nous battre et à défendre les médias", a déclaré Amira Mohammed, vice-présidente du syndicat.

"Nous avons atteint un contexte qui ne convient pas à l'exercice du métier, nous sommes dans un environnement où les libertés sont bloquées, réprimées, et l'appareil étatique est utilisé pour réprimer les libertés", a ajouté Mahdi Jlassi, président du SNJT.

Khalifa Guesmi, correspondant de la Radio Mozaïque FM, a été arrêté le 18 mars sur la base de lois antiterroristes. Avec le rédacteur en chef et un autre journaliste de la radio, il a comparu vendredi matin devant un tribunal "antiterroriste."