À New York, Nina Simone revit au théâtre

À New York, un spectacle au New World stages rend hommage à l'îcone afro-américaine de la Soul et du Jazz, Nina Simone, et dans le rôle principal Laiona Michelle. La comédienne, a écrit le spectacle, danse et chante sur "Little girl blue", le premier album de la diva sortit en 1959.

J'ai décidé qu'en tant qu'artiste, il est important que nous, en tant que Noirs, nous possédions nos histoires et que nous racontions nos récits, parce que personne ne peut entrer dans les chaussures mieux que nous. C'est donc toute la mission de ce projet. Et je suis vraiment fière de cette pièce.

La comédienne tente de raconter la vie de celle qui s'appelait Eunice Waymon, née en 1933 en Caroline du Nord. Le spectacle n'édulcore rien des souffrances de Nina Simone, ni les coups de son mari et manageur Andrew Stroud, ni ses troubles mentaux. Quant à sa radicalité, elle est revendiquée par la chanteuse.

"Quand je grandissais, vous savez, Nina Simone était enterrée, dans l'histoire. On lui disait constamment de s'asseoir et de se taire : Tu es trop bruyante. Tu es la femme noire en colère. Donc, c'était vraiment ma mission de ramener tout ce bruit sur le devant de la scène et de répondre à ces questions. Pourquoi était-elle si déstabilisée ? Pourquoi était-elle en colère ? Vous savez, pourquoi était-elle si profondément triste ?"

Douée pour le chant et le piano classique. Nina Simone dut y renoncer après son échec à entrer dans un conservatoire de Philadelphie. Meurtrie, elle l'attribuera toute sa vie au racisme.

"Nina Simone était une artiste de formation classique. Elle adorait Bach. Et ce pourquoi elle s'est engagée, c'est pour être pianiste classique, pour être la première pianiste classique noire. Mais en raison du climat de notre pays, elle a dû prendre les devants et se battre pour son peuple, vous savez, et chanter des chansons de protestation. Et c'est ainsi qu'elle a été projetée dans le monde du jazz avec force."

Laiona Michelle veut porter son œuvre dans l'un des théâtres plus prestigieux de Broadway à New York, où des biopics célèbrent déjà Bob Dylan, Tina Turner ou Michael Jackson : "C'est là que Nina Simone mérite d'être. Sur la grande scène".