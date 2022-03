Guerre en Ukraine : l'enjeu des cyberattaques

La guerre entre la Russie et l’Ukraine se déroule aussi sur la toile. Des centrales nucléaires, des agences d’État russes comme ukrainiennes, des banques ou encore des entreprises qui travaillent avec la Russie sont de plus en plus exposées aux cyberattaques.

Clément Domingo, cofondateur de l'ONG "Hackers sans frontières", s’est invité dans cette bataille. Le Franco-Sénégalais de 31 ans appelle à la vigilance face à la nouvelle donne.

"Clairement depuis 10 jours, et encore plus depuis une semaine, il y a une recrudescence absolument démentielle des cyberattaques, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien.", explique le cofondateur de "Hackers sans frontières".

Celui qui se présente comme un hacker "éthique" pour "sécuriser la démocratie a déjà joué sa partition depuis le début de cette guerre.

"Ce qu'on a commencé à faire dès le début, c'est qu'on a pu aider une ONG, une organisation humanitaire en Pologne qui avait mis en place un site internet. On a pu faire très rapidement ce qu'on appelle des audits de "premier niveau" pour s'assurer que leur site ne serait pas piraté, parce qu'en période de guerre sur le cyber espace, peu importe que vous soyez un hôpital ou une organisation humanitaire, vous êtes malheureusement à la merci des cybercriminels.", a déclaré Clément Domingo,

Pour se prémunir, rappelle le Franco-Sénégalais, il faut ''se doter d'un mot de passe robuste, avoir plusieurs adresses mail et à rester vigilant".