Des jeux vidéo pour valoriser la culture africaine

Devenir George Weah, ballon d'or puis président du Liberia, ou encore incarner le burkinabè Thomas Sankara. C'est possible grâce au Masseka Game Studio. L'ambition de son créateur est simple : valoriser la culture de l'Afrique à travers les jeux vidéo.

"On a des pays en Europe du Nord avec des histoires de Vikings, en Asie, en Corée du Sud, au Japon avec des histoires de samouraïs", détaille Teddy Kossoko, développeur de jeux vidéo. "Grâce aux jeux vidéo, les gens connaissent ces histoires. Alors je me suis dit qu'avec toute la richesse culturelle de l'Afrique, les 54 pays, le folklore, pourquoi ne pas utiliser ces contes pour raconter l'histoire de l'Afrique ?"

"Si vous prenez la vidéo du trader, la bande-annonce, on est allé en Afrique centrale et on a fait un vrai film. On a pris de vrais acteurs pendant deux jours, on a tourné dans des stades, on a choisi des spots, on a tourné, et voilà, par exemple, ce sont de vrais quartiers."

Avec ces jeux, il espère mettre en avant plus de modèles africains, afin que les gens puissent s'identifier.

"En tant qu'Africains, nous partons avec un désavantage historique. Il y a tout un ensemble de choses à déconstruire. Il faut apprendre aux jeunes à s'aimer, à se valoriser. Il y a un énorme problème à ce niveau. Et pour nous, c'est le cœur de nos créations. On veut vraiment que les gens déconstruisent les choses qu'on leur a mises dans la tête : qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils sont inutiles, qu'ils ne sont bons à rien, etc."

Un nouveau jeu sur consoles et PC signé Masseka Game Studio est déjà en cours de conception.