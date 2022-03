L'Afrique du Sud accueille des tigres du Bengale abandonnés

Quatre tigres du Bengale abandonnés il y a 15 ans par un cirque itinérant en Argentine sont arrivés en Afrique du Sud. C’est la fin pour ces félins d’une vie dans un wagon de 75 m² à San Luis, en Argentine.

Un cadre qui contraste avec leur nouvel environnement, le sanctuaire pour grands félins de Lionsrock, sanctuaire de l’organisation Four Paws, en Afrique du Sud. Un espace sûr et naturel pour le reste de leur vie. Le voyage vers cet eldorado n’a pas été une partie de plaisir.

"Les tigres viennent d'Argentine, ils ont donc eu un très long voyage de trois jours, mais ils se sont battus, ils l'ont fait. Ils espèrent aussi avoir une bonne vie. ", explique, Amir Khalil, directeur du sauvetage à Four Paws.

Une bonne vie que ces 4 félins expérimentent déjà en terre sud-africaine, dans un espace de 1 200 hectares.

" Lions rock est un sanctuaire pour grands félins, c'est un projet de four paws international qui est une grande organisation mondiale de protection des animaux. Lions rock a été fondé ou la propriété a été achetée en 2006, nous avons commencé à construire beaucoup de camps et d'enclos et de grands environnements naturels pour un grand nombre de lions principalement qui ont été sauvés au fil des ans. Ce que nous faisons ici, c'est que nous leur donnons plus ou moins un foyer sûr à vie et autant de liberté que nous pouvons leur donner.", Hildegard Pirke, de l’organisation Four Paws.

Selon cette organisation, seulement près de 4 000 tigres vivent encore à l'état sauvage à travers le monde. L'espèce étant l'une des plus braconnées de la planète.