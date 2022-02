Afrique du Sud : la vie sauvage des tigres menacée par le commerce

Il existerait en Afrique du Sud, selon la branche britannique de l'organisation mondiale de protection des animaux, des centaines de parcs privés qui élèvent des lions, des tigres, des léopards, et des jaguars, faisant parfois des croisement entre les différentes espèces. Conséquence, un marché parallèle de vente de ses félins, c'est développé dans le monde entier, en particulier en Asie et en Occident.

"Nous demandons à l'Afrique du Sud de mettre fin à l'élevage commercial de tous les grands félins, la raison en est que les cinq espèces de grands félins sont en déclin, et l'une des raisons est le commerce demande Kieran Harkin", Expert en commerce de la faune sauvage chez Four Paws.

Le rapport de Four Paws revèle qu'un réseau d'éleveurs a émergé, créant une industrie qui génère plusieurs millions de dollars où les grands félins et leurs parties sont exportés en grand nombre. Les tigres ne sont pas originaires d'Afrique du Sud et il n'existe aucun chiffre sur leur population dans le pays. L'espèce n'est pas non plus explicitement citée dans les textes de loi portant sur la protection animale, laissant des failles qui permettent au commerce" de s'attaquer à l'espèce.

L'ONG britannique craint que l'absence de contrôle efficace sur la réglementation du niveau d'élevage et du commerce n'accélèrent l'extinction de ses espèces.

"Parce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui le plus grand exportateur mondial de grands félins et de parties de grands félins, nous aimerions qu'elle inverse ce rôle et qu'elle prenne une position de leader dans la protection de la vie sauvage", ajoute-t-il.

Il reste environ 4 000 tigres à l'état sauvage dans le monde. 359 tigres d'élevage ont été exportés par l'Afrique du Sud entre 2011 et 2020. Quelque 255 ont été vendus à des zoos. L'ONG recommande au pays de mettre fin à l'élevage commercial et à l'exportation de tous les grands félins.