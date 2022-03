Kenya : une sculpture pour immortaliser l’athlète Eliud Kipchoge

Il est l’une des légendes vivantes de l’athlétisme, c’est aussi une des personnalités kényanes les plus célèbres au monde. Eliud Kipchogue, double champion olympique, a désormais son buste immortalisé par ces deux artistes kényans qui ont voulu lui rendre hommage, à travers cette sculpture.

Pour être la plus ressemblante possible, la statue a été réalisée à l’aide de la technologie 3D. Dans leur studio au sud de Nairobi Mandela Ondula et Cheryl Nagawa ont déjà réalisé des statues d’autres personnalités du pays.

"Nous voulions faire une exposition en 2020 et cela avait pour but d'honorer principalement des héros et héroïnes kényanes. Des gens qui ont eu un impact dans notre société, donc Kipchoge était en phase avec le thème que nous voulions faire", explique Mandela.

Même si la statue a été réalisée grâce à la 3D, le processus n’en reste pas pour le moins long et minutieux. Comme l’explique Cheryl.

"Après avoir fait le croquis, nous commençons avec la pâte à modeler, nous la moulons et créons tous les détails et cela a pris près de deux mois. Et puis il y a un processus appelé le moulage, c'est là que nous imprimons, tout ce que nous avons créé avec la pâte à modeler, nous l'imprimons sur un moule en silicone, puis maintenant nous mettons notre mélange à l'intérieur pour terminer toute la sculpture".

Lorsque Eluid Kipchoge a remporté le marathon de Tokyo il y a quelques jours, Mandela et Cheryl ont décidé de célébrer cette victoire de la légende sportive en publiant les photos de la statue sur les réseaux sociaux.

Le duo a l'intention d'offrir cette sculpture en cadeau à Eliud Kipchoge.