JO : le champion du marathon Eliud Kipchoge, de retour au Kenya

Après son triomphe aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Kényan Eliud Kipchoge est de retour au pays. Et à l’aéroport de Nairobi, le roi du marathon est accueilli par ses supporters sous les flashs des photographes, lui, qui a réussi à conserver son titre acquis lors des JO de Rio en 2016. Une véritable inspiration pour les jeunes kényans, pour qui le champion olympique a quelques conseils à donner.

"J'ai un plan énorme pour inspirer les jeunes et inspirer tout le monde dans ce monde. Je veux inspirer les Kényans et faire de la course un style de vie kényan. Je veux en fait dire à ces gens, à ces jeunes de respecter le sport, ou de traiter le sport comme un métier. ..... Alors j'ai envie de dire aux jeunes : s'il vous plaît, concentrez-vous, soyez disciplinés et surtout respectez le sport et faites du sport un vrai métier."

Avec son palmarès impressionnant (13 victoires en 15 marathons), Eliud Kipchoge, 36 ans, est considéré par certains comme le plus grand marathonien de l'histoire.