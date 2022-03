Éthiopie : le patriarche Abune Merkorios porté en terre

L’Ethiopie a accompagné dimanche dans sa dernière demeure, le 4e patriarche de son église orthodoxe Tewahedo décédé le 3 mars.

Abuse Merkorios est présenté comme l’acteur de la réunification en 2018, de l'Église orthodoxe éthiopienne divisée après son règne de 1988 à 1991. Il est revenu dans son pays il y a 4 ans, après 27 ans d’exil.

"C'est important pour nous d'enterrer Sa Sainteté dans l'honneur. Nous aurions eu plus de peine s'il était mort alors qu'il était en exil. Nous avons la chance de voir son enterrement dans le respect et l'honneur.", explique Eden Sahleamlak, nièce du patriarche.

Mitin Ewentu, parent du patriarche, ne fait pas l’économie de son opinion concernant les qualités du défunt. "Sa Sainteté était une personne aimable, généreuse et humble".

Pour le Premier ministre éthiopien, sa mort est une grande perte tant, souligne Abiy Ahmed, il participait à la marche du pays par la prière.

L'Église orthodoxe, dont les racines remontent au quatrième siècle, est la plus importante d'Éthiopie et représente plus de 40 % des 110 millions d'habitants du pays.