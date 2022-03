Éthiopie : le parti du PM Abiy Ahmed tient son congrès de la" réforme"

En Éthiopie, le parti de la prospérité du Premier Abiy Ahmed a tenu un congrès de trois jours qui a pris fin vendredi. Objectif: remettre le parti sur les rails et appliquer les reformes essentielles devant permettre au pays de retrouver la stabilité et la sécurité. À ce congrès plusieurs invités; le NRM parti au pouvoir en Ouganda et l'ANC d'Afrique du Sud. Pour le Premier ministre éthiopien, ce congrès était approprié, car il permettra de corriger les erreurs du passé et de se tourner résolument vers la paix.

"La paix est plus que tout pour l'Éthiopie, car nous sortons tout juste de la guerre. Les forces qui se croient puissantes doivent se calmer et œuvrer pour la paix, la discussion, le repos et le développement. Toutes les autres options ne sont pas bénéfiques pour l'Éthiopie et les Éthiopiens. Je veux nous encourager tous à défendre ensemble la paix et la démocratie" a-t-il expliqué.

À ce congrès de nouveaux responsables régionaux ont été investis. Le parti du Premier ministre Abiy Ahmed est attendu sur plusieurs questions la violence encore présente et la dissidence du TPLF qui dure depuis plus d'un an. Le parti de la prospérité crée en 2019, est né de la fusion de plusieurs parti appartenant à l'ethnie Oromo.