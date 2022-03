Madagascar : les stigmates des cyclones Batsirai et Emnati

Dans les prisons malgaches, les conditions carcérales des prisonniers se sont encore un peu plus dégradées après le passage de Batsirai et Emnati.

Entre le 5 et le 22 février, ces deux cyclones ont dévasté la côte est de Madagascar. Le toit de la prison de la ville de Mananjary a été littéralement arraché. Depuis, il a été reconstruit et les prisonniers ont été réintégrés dans leurs cellules. Mais d'autres problèmes persistent, notamment le manque d’eau potable et de nourriture qui engendre des situations de malnutrition sévère et aiguë, sans compter les maladies.

Le district de Mananjary a été frappé de plein fouet par le cyclone Batsirai et ses rafales de vent atteignant 235 km/h.

Les nombreuses intempéries qui ont touché la Grande Île depuis le mois de janvier ont fait près de 200 morts et des centaines de milliers de sinistrés. La tempête tropicale modérée Gombe est la dernière en date. Elle s'est abattue sur la partie nord de Madagascar, a provoqué de grosses inondations et a laissé les routes impraticables.