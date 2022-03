Mozambique : le bilan du cyclone Gombe passe à au moins 15 morts

Le cyclone Gombe a inondé de vastes zones du nord et du centre du Mozambique, tuant 15 personnes, ont déclaré les autorités lundi.

Parmi les morts figurent cinq membres d'une même famille dans la zone côtière d'Angoche, dans la province de Nampula, a déclaré le gouverneur Mety Gondola. Le nombre de blessés s'élève désormais à au moins 50, a annoncé le bureau du Premier ministre.

Gombe est le plus récent d'une série de cyclones qui ont frappé l'Afrique australe depuis le début de l'année. Ces cyclones ont mis en évidence la façon dont le changement climatique peut affecter les régimes climatiques et mettre en danger la vie des personnes vivant dans des endroits vulnérables comme le Mozambique.

L'agence météorologique des Nations unies avait déjà mis en garde contre la possibilité que d'autres "cyclones tropicaux à fort impact", liés au changement climatique, frappent la région. La plupart des décès sont survenus lorsque le cyclone a touché la côte nord du Mozambique vendredi dernier et que ses vents violents et ses pluies ont provoqué l'effondrement de nombreuses maisons, indique le rapport officiel.

Certains districts côtiers de la province de Nampula sont restés isolés lundi, privés d'électricité, d'eau et de communications. Au total, plus de 100 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile à cause du puissant cyclone, selon les chiffres officiels. Environ 12 000 maisons ont été détruites et 11 000 ont été sérieusement endommagées.

En ce qui concerne les infrastructures publiques touchées, deux ponts ont été détruits, 16 unités sanitaires et 113 écoles ont été endommagées. Plus de 140 lignes électriques ont été détruites, selon les chiffres officiels. Sur l'île historique d'Ilha de Moçambique, six personnes sont mortes et le cyclone a renversé plusieurs arbres centenaires.

En raison des inondations généralisées, de nombreux résidents sont désespérés, et le gouvernement local utilise des bateaux pour apporter de l'aide car il n'est pas possible d'atteindre les gens à pied ou en voiture, a déclaré Momade Ali, administrateur du district d'Ilha, à la télévision d'État TVM.

"La situation est plus dramatique parce que certains espaces que nous avions déjà préparés comme centres d'accueil ont également été touchés", a-t-il dit. "Il y a des familles qui accueillent environ 40 à 50 personnes dans leurs maisons", a-t-il ajouté.

Le cyclone Gombe s'est affaibli au cours du week-end mais a continué à frapper le nord et le centre du Mozambique avec des pluies et des vents violents. Pratiquement toutes les rivières de la région ont atteint le niveau d'alerte et de nombreuses routes sont devenues impraticables.

Vingt-cinq centres pour les personnes déplacées par les inondations ont été ouverts dans les provinces de Nampula et de Zambezia par l'Institut national pour la réduction et la gestion des risques de catastrophes. Environ 360 tonnes d'aide alimentaire et d'autres produits essentiels sont distribués depuis ces centres.