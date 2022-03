Ligue des champions : Belouizdad veut confirmer face à Galaxy

L’heure était jeudi aux derniers réglages pour le CR Belouizdad. Vendredi, ils affronteront le Jwaneng Galaxy du Botswana. La rencontre s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes de la ligue des champions de la Confédération africaine de football.

Le représentant algérien affiche sa sérénité à quelques heures de la rencontre à domicile. Alors que leurs adversaires disputeront le match après avoir parcouru près de 10 000 kilomètres pour rallier Alger. Un avantage reconnu par les locaux.

"C'est une nouvelle histoire. On a fait une bonne préparation pour ce match, pendant la compétition locale. C'est sûr qu'ils seront pénalisés par le voyage à Alger et j'espère que nos joueurs vont se concentrer et sortiront le grand jeu pour ce match.", a déclaré Carlos Pakita, l'entraîneur principal de CR Belouizdad.

Le CR Belouizdad est Co-leader du groupe C avec l’Espérance de Tunis après trois journées. Alors que le représentant du Botswana occupe la dernière marche du groupe. L’Etoile du Sahel pointe à la troisième place.

L’autre rencontre du groupe C opposera l’Etoile du Sahel à l’Espérance de Tunis.