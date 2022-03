Ligue des Champions : Salzbourg, tremplin africain

Deux semaines après avoir accroché un nul courageux face au Bayern de Munich, Salzbourg se déplace en Bavière non sans ambitions. Le champion d'Autriche et sa forte colonie africaine rêve d'un quart de finale de Ligue des Champions historique.

Junior Chukwubuike Adamu pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la Red Bull Arena. Un premier but en Ligue des Champions du natif de Kano au Nigéria qui aurait pu offrir un succès historique sur le géant voisin allemand.

Le Français Kingsley Coman a finalement sauvé le match aller des sextuples champions d'Europe, mais Salzbourg a séduit et dévoilé de nouvelles pépites venues d'Afrique.

Sadio Mané, le pionnier

Depuis le passage du club dans le giron de Red Bull en 2005, nombreux sont les joueurs venus du continent s'aguerrir dans un championnat intermédiaire, tremplin idéal vers les sommets européens.

Sadio Mané a certainement été le déclencheur. Arrivé en Europe à Metz, en France, club partenaire de Génération Foot au Sénégal, le nouveau champion d'Afrique avait été recruté par Salzbourg il y a dix ans contre 4M€ avant d'être vendu six fois plus cher en Angleterre deux ans plus tard.

Le passage de Naby Keita, qui l'a depuis rejoint à Liverpool, s'est avéré encore plus lucratif. Passé du Horoya de Conakry à Leipzig en à peine trois ans, il a vu sa valeur multipliée par vingt sur la période.

Les Maliens Diadie Samassekou (Hofffenheim) et Amadou Haïdara (Leipzig) ont été recrutés sur les terrains de Bamako (JMG Academy) et transférés à prix d'or en Bundesliga.

Dernier jackpot en date, l'été dernier, avec le transfert record de Patson Daka à Leicester City. Les dirigeants de Salzbourg ont récupéré 30M€ sur un joueur arrivé de sa Zambie natale pour 250 000 €.

Karim Adeyemi, record en vue

Aujourd'hui, on retrouve en défense l'international camerounais Jerome Onguéné, débusqué en France à peine majeur, et successeur du Franco-centrafricain Dayot Upamecano.

Au milieu, la révélation de la saison est Malienne. Mohamed Camara, 22 ans, s'est imposé dans l'entre-jeu. Arrivé il y à 4 ans de l'AS Real Bamako, l'international malien (10 sélections) était programmé pour réussir. Il s'est d'abord aguerri en deuxième division autrichienne avant de progressivement trouver sa place en équipe première.

En attaque, son compatriote Sekou Koita n'a plus joué depuis un an alors qu'il restait sur 14 buts en 17 matches de championnat.

Comme Camara, il avait été suspendu suite à un test antidopage positif, le 22 novembre 2020, au retour d'un stage avec les Aigles. Koita s'est ensuite rompu les ligaments du genou gauche l'été dernier.

C'est un duo d'origine nigériane qui a brillamment pris la relève. Karim Adeyemi, 20 ans, a déjà inscrit trois buts en C1. International allemand, il est promis aux plus grands clubs du Vieux-continent.

Son compère Junior Adamu est lui né en Afrique mais est arrivé à trois ans en Autriche, pays dont il défend aujourd'hui les couleurs. Le but inscrit au match aller l'a sorti de l'anonymat et fait grimper sa valeur marchande.