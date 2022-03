Malawi : début de la campagne de vaccination contre la polio

Après la découverte mi-février d’un cas de polio qui a inquiété le pays, le Malawi vient de débuter une campagne nationale de vaccination. Les autorités comptent vacciner près de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans.

Dès la découverte de ce cas de polio sur une fillette de 4 ans, le premier cas en 30 ans dans le pays, le président malawite a déclaré une urgence sanitaire nationale. Les analyses de laboratoire ont montré que la souche détectée est liée à une souche qui a circulé au Pakistan.

La polio est un virus infectieux et contagieux qui attaque la moelle épinière et provoque une paralysie irréversible chez les enfants. Elle reste endémique au Pakistan et dans son pays voisin, l'Afghanistan.

À l’inverse, aucun cas de polio n'a été enregistré sur le continent africain au cours des quatre dernières années.