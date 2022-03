L'Afrique doit vacciner plus de 9 millions d'enfants contre la polio

Une campagne de vaccination de plus de neuf millions d'enfants contre la polio a été lancée cette semaine dans quatre pays d'Afrique australe et orientale après la confirmation d'une épidémie au Malawi.

La campagne de vaccination d'urgence a débuté au Malawi, où des gouttes de vaccin sont placées dans la bouche des enfants dans tout le pays, y compris dans la capitale, Lilongwe, et dans la plus grande ville du pays, Blantyre. Elle sera étendue jeudi aux pays voisins, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie, selon l'UNICEF, qui travaille avec les gouvernements et d'autres partenaires. Trois autres campagnes de vaccinations suivront dans les mois à venir, l'objectif étant de toucher plus de 20 millions d'enfants.

"Il s'agit du premier cas de polio sauvage détecté en Afrique depuis plus de cinq ans et l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et ses partenaires pour faire tout ce qui est possible pour stopper le virus dans son élan", déclare Mohamed M. Fall, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe. "La polio se propage rapidement et peut tuer ou provoquer une paralysie permanente".

L'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio soutiennent les gouvernements dans leur campagne de vaccination après qu'il ait été confirmé en février qu'une fillette de trois ans était paralysée par un poliovirus sauvage à Lilongwe, la capitale du Malawi.

Le plus souvent, les gens contractent la polio en buvant de l'eau contaminée par les excréments d'une personne porteuse du virus. Les enfants de moins de cinq ans et ceux qui vivent dans des zones où l'assainissement est insuffisant sont les plus exposés.

"Une réponse régionale est vitale car la polio est extrêmement contagieuse et peut se propager facilement lorsque les gens traversent les frontières", déclare Mohamed M. Fall. "Il n'existe aucun remède contre la polio, mais le vaccin protège les enfants à vie. Nous travaillons avec l'OMS et d'autres partenaires pour nous assurer que les parents, ainsi que les chefs communautaires et religieux, savent combien il est important que chaque enfant reçoive son vaccin."

L'UNICEF a acheté plus de 36 millions de doses de vaccin contre la polio pour les deux premiers cycles de vaccination des enfants au Malawi, au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie. Au Malawi, l'UNICEF installe 270 nouveaux réfrigérateurs à vaccins, répare d'autres réfrigérateurs et distribue 800 dispositifs de contrôle à distance de la température, des porte-vaccins et des boîtes froides.

En partenariat avec l'OMS, l'UNICEF a formé 13 500 agents de santé et bénévoles, 34 responsables de la promotion de la santé au niveau des districts et 50 chefs religieux. Au Mozambique, l'UNICEF a acheté 2 500 porte-vaccins et a livré 100 boîtes froides. Il contribue à la livraison rapide des vaccins des magasins nationaux aux magasins provinciaux.

L'UNICEF soutient également la formation de 33 000 superviseurs et agents de santé sur la gestion des vaccins et le changement social et comportemental, ainsi que la formation de journalistes, la distribution de matériel de communication et la diffusion de spots radio et TV pour soutenir la campagne contre la polio.

En Tanzanie, l'UNICEF a formé plus de 2 000 agents de santé, 5 128 mobilisateurs sociaux et 538 crieurs publics, et a facilité l'achat de 3 000 porte-vaccins et 360 boîtes froides, qui devraient être livrés en avril 2022 pour être utilisés lors des prochains cycles de campagnes.

En Zambie, plus de 200 formateurs encadrent les agents de santé au niveau des provinces et des districts, avec le soutien de l'UNICEF et de ses partenaires. Les responsables de district ont été formés à la surveillance de la polio, en partenariat avec l'OMS.