Côte d'Ivoire : un dialogue "positif" entre gouvernement et opposition

Le dialogue politique entre pouvoir et opposition s'est achevé vendredi en Côte d'Ivoire, après deux mois et demi de débats "dans un climat apaisé", les acteurs s'engageant notamment à renforcer "la culture démocratique" dans ce pays marqué par des violences électorales lors de la présidentielle de 2020.

Une vingtaine de partis politiques et 26 organisations de la société civile étaient conviés à la table du dialogue avec des membres du gouvernement. Ils ont signé un rapport final appelant les acteurs politiques à "se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir", à mettre en place "un processus de réparation et d'indemnisation des victimes de la crise électorale de 2020" et à renforcer "la culture démocratique au sein de la société ivoirienne".

Le rapport a également salué un dialogue qui s'est déroulé "dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé". Ce processus visait à décrisper le climat politique après les violences électorales de la présidentielle de 2020 qui avaient fait 85 morts et 500 blessés.Le scrutin, boycotté par l'opposition qui avait appelé à la "désobéissance civile", avait vu la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition.

"Tous ceux qui y vivent savent désormais que la Côte d'Ivoire a tourné la page, qu'elle est à nouveau ce pays de paix, d'hospitalité et de progrès", a assuré le Premier ministre Patrick Achi vendredi dans son discours de clôture des travaux. Les principaux partis politiques ont tous participé, même si les leaders de l'opposition, les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, respectivement à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et du Parti pour les Peuples Africains (PPA-CI), se sont fait représenter.

Depuis la présidentielle de 2020, plusieurs signes d'apaisement sont perceptibles en Côte d'Ivoire avec la tenue dans le calme de législatives en mars 2021 et le retour de Laurent Gbagbo, acquitté par la justice internationale en juin dernier. Ce dernier a cependant récemment lancé plusieurs piques à l'encontre d'Alassane Ouattara, qualifiant son troisième mandat de "coup d'État civil".

Les prochaines élections en Côte d'Ivoire, municipales et régionales, doivent se tenir en 2023. La présidentielle doit quant à elle avoir lieu en 2025.