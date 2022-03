L'éco-anxiété, la pathologie du changement climatique

Changement climatique, inondations, sécheresses, feux de forêt et autres perturbations des schémas météorologiques sont à l’origine d’une pathologie qui touche la couche juvénile à travers la planète : l’éco-anxiété.

Elle se définit par American Psychological Association comme la crainte d’une catastrophe environnementale.

Une peur bleue de l’avenir de l’écosystème qui concerne environ 75 % des jeunes selon les données de l’organisation Avaaz.

Cette appréhension environnementale est nourrie par l’omerta supposé des dirigeants face aux défis climatiques.

"Les jeunes ne sont pas anxieux uniquement parce que l'avenir est sombre. Ils sont anxieux à cause de l'inaction de leurs dirigeants, de l'inaction des décideurs, c'est cela qui est anxiogène. Ce n'est pas tant qu'il y ait un scénario catastrophe. S'ils savaient que nous faisons ce que nous devons faire, que nous prenons le problème au sérieux, que nous abordons les questions du financement du climat, de l'adaptation, des pertes et des dommages et que nous mettons le financement sur la table comme nous l'avons fait lors de la reprise après le COVID, ils seraient d’accord.", a déclaré Wanjira Mathai, vice-présidente et directrice régionale pour l'Afrique à l'Institut des ressources mondiales.

D’ici à 2050, un milliard de personnes vivront dans des zones côtières à risque selon le groupe d’experts intergouvernemental sur le climat dans un rapport publié lundi. Aussi, les jeunes tentent-ils de jouer leur partition face à l’urgence.

"Beaucoup de gens disent que les jeunes sont les leaders de demain, mais la vérité est que les jeunes dirigent aujourd'hui et qu'ils n'attendent pas qu'on leur donne un siège à la table, ils s'avancent et exigent que les dirigeants fassent beaucoup plus. Car si nous, les jeunes, pouvons-nous mobiliser et faire beaucoup sur le terrain, nous ne pourrons pas en faire autant que les dirigeants mondiaux, car ils ont une plus grande capacité, ils ont toutes les ressources, ils ont tout ce qu'il faut pour arrêter la crise climatique.", Elizabeth Wathuti, 26 ans, militante pour l'environnement et le climat et fondatrice de l'initiative Green Generation.

Et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon le GIEC, 3,3 à 3,6 milliards de personnes, environ la moitié de l’humanité vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique.