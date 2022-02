Brésil : le street art rend hommage aux soignants

Sur des murs d’un hôpital de Sao Paulo, des fresques représentant le corps médical, un mélange de science et de foi. Rien d’étonnant dans la capitale brésilienne du street art. La ville retrouve des couleurs après avoir été sous le joug du coronavirus.

" Nous sommes ici dans un environnement hospitalier, il y a des centaines et des centaines de scientifiques, de médecins qui travaillent dur, jour et nuit, pour le bien de tant de vies... Et nous avons aussi la question de la foi qui est dépeinte ici. Je pense qu'il est également important d'avoir confiance en Dieu, je pense que ces choses changent tout. ", explique Eduardo Kobra, artiste brésilien.

La foi, très ancrée dans cette mégalopole de 12 millions d’habitants. Mais aussi l’hommage au personnel hospitalier et aux travailleurs essentiels. Représenté par ce portrait d'une infirmière masquée, des fleurs à la main. En référence à la campagne "Des fleurs pour des héros’’ partie des Etats-Unis.

"Nous savions très peu de choses sur le Covid, donc ces professionnels ont fini par être les personnes qui ont donné de l'espoir aux gens qui étaient malades. Donc je pense que c'est principalement ce que je voulais faire : faire le portrait d'une personne, elle a ce halo de lumière, comme si elle était vraiment la personne qui apporte l'espoir aux gens, le confort, la sécurité et la paix.", explique l’artiste Priscila Barbosa.

L’espoir et la peinture redonnent du sourire, au Brésil, pays qui a enregistré plus de 28 millions de cas de coronavirus pour au moins 6 000 décès selon l’université Johns Hopkins.