L'opération Barkhane s'ajuste dans la zone des "trois frontières"

Une semaine après l'annonce de la France et ses partenaires européens concernant le retrait de leurs troupes au Mali, le commandant de l'opération Barkhane évoque la réorganisation de l'opération dans d'autres pays sahéliens, notamment au Tchad.

Dans le cadre d'une d'une visite sur une base militaire à N’Djamena au Tchad pour déployer de nouveaux équipements, le général Laurent Michon à la tète de l'opération Barkhane évoque une réorganisation dans la zone dite des "trois frontières". Le commandant françaisa souligné qu'il ne s'agit pas d'un redéploiement mais uniquement d'ajuster la mission dans les pays voisins du Mali pour adapter la lutte antijihadiste dans la bande sahélienne.

Sa visite intervient alors que lundi, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno annonçait quant à lui renforcer ses effectifs au Mali au sein de la force MINUSMA de l'ONU.

"Nous sommes en train de préparer, en coordination avec l'armée malienne, la manière dont nous allons nous retirer de Kossi, Menaka et Gao, qui sont les trois holdings où nous nous trouvons, et de la même manière que nous l'avons fait à Tessalite ou à Kidal, nous le ferons en bon ordre avec l'armée malienne, la manœuvre logistique et tactique, je peux simplement vous dire qu'elle est coordonnée avec les FAMA (Forces armées maliennes)" a déclaré le général Laurent Michon

"Nous nous réorganisons en fonction des intentions des différents pays, ce n'est pas vraiment un redéploiement, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'intention de remettre le dispositif actuellement au Mali ailleurs, ce n'est pas du tout l'esprit, que ce soit au Niger, au Tchad ou dans d'autres pays face à la menace terroriste qui descend vers le Golfe de Guinée, c'est un constat partagé par tout le monde, c'est le soutien et la coopération souhaités par tel ou tel pays" a-t-il précisé.