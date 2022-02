Art : le surréalisme sans frontières exposé à la Tate gallery de Londres

Ce tableau, Les trois danseurs, a été peint par le célèbre artiste espagnol Pablo Picasso en 1925. Il s’agirait de la première œuvre créée dans le style du surréalisme, caractérisé par l’absence de contrainte et de logique.

Le tableau est exposé à la fameuse Tate gallery à Londres, et il n’est pas le seul. Plusieurs œuvres venues des quatre coins du monde y sont actuellement présentées dans le cadre de l’exposition sur le surréalisme sans frontières, un mouvement qui a fortement inspiré le 20è siècle sur le plan artistique.

"Vous voyez que la mondialisation n'est pas nouvelle, que dans les années 20, 30, 40 et 50, malgré les restrictions imposées par la politique et les gouvernements autoritaires de droite, les artistes ont trouvé des moyens extraordinaires de se connecter les uns aux autres et de se déplacer eux-mêmes dans le monde, mais aussi poussant leurs idées. Et c'est un peu comme un écosystème. Pour moi, c'est incroyablement plein d'espoir parce que vous voyez que l'art est un espace qui ne peut pas être confiné par un territoire géographique, ne peut pas être confiné par des idéologies d'autoritarisme", explique Frances Morris, directrice du Tate Modern.

L’exposition veut montrer comment les artistes du monde entier ont été à la fois inspirés et unis par le surréalisme ; dans des lieux aussi divers que Buenos Aires, Le Caire, Lisbonne, Mexico, Prague, Séoul ou encore Tokyo.

"C'est formidable de voir le surréalisme dans une optique globale, et pas seulement eurocentrique que nous connaissons, avec vous savez, les Salvador Dalis, les Yves Tanguy de ce monde. C'est montrer du surréalisme dans des endroits comme l'Égypte et le Caire, au Mexique, des endroits où on ne s'y attendrait pas. C'est donc formidable que le musée élargisse la définition du surréalisme afin que nous puissions voir beaucoup plus d'artistes que nous ne rencontrerions pas naturellement. Mais malheureusement, c'est aussi une exposition où ils sont assez académiques et très axés sur la recherche, et cela leur enlève en quelque sorte la nature folle et dingue que vous voulez voir du surréalisme", explique le critique d'art Tabish Khan.

L'exposition présentera plus de 150 œuvres du 24 février jusqu’au 29 août 2022.