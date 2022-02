Burkina Faso : au moins 59 morts dans l'explosion d'un stock de dynamite

Au moins 59 morts et autant de blessés dans l’explosion d’un stock de dynamite au Burkina Faso.

Lundi après-midi, sur le site artisanal d’extraction d’or de Gomgombiro dans le sud-ouest du pays, une explosion occasionnée par un incendie sur une zone d’entreposage de bâtons de dynamites de contrebande a laissé un lourd bilan humain ainsi que des dégâts matériels.

Cet espace faisait également aussi office de marché.

"Ici, nous avons enregistré plus de 55 personnes avec des blessures de différentes gravités. Il faut dire que déjà, il y a 4 personnes qui sont décédées. Les équipes travaillent dur pour vraiment faire le point sur la situation. Certains ont commencé à être emmenés au bloc opératoire et ceux qui le peuvent ont été stabilisés en priorité." a déclaré Dar Francis Albert Some, Directeur Général, CHR de Gaou.

Le procureur du Burkina Faso s’est également rendu sur les lieux pour des constatations d’usage en déclarant qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l’explosion.

"La cause probable, ils disent, c'est les explosifs. Maintenant, comment c'est arrivé, ça, pour l'instant, nous ne le savons pas. Une enquête plus approfondie permettra de comprendre l'origine de cette tragédie.[...]\_Le bilan pourrait s’alourdir puisque des blessés se trouvent toujours dans un état critique et leur pronostic vital est sérieusement engagé",_ a précisé Antoine Marie Sylvanus Doamba, Haut Commissaire de la province du Poni.

Vendredi, deux personnes avaient trouvé la mort dans l’éboulement d’un site d’or artisanal dans le village burkinabé de Kollo dans le sud du pays.

Force est de constater que malgré l’interdiction de l’orpaillage qui provoque fréquemment des éboulements meurtriers, les autorités peinent à contrôler l'exploitation sauvage de l'or.

Une activité exercée par 1.2 millions de personnes, selon des chiffres officiels.