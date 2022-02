Soudan : l'émissaire de l'ONU, Adama Dieng, en visite à Khartoum

L'émissaire de l'ONU pour les droits humains, le Sénégalais Adama Dieng entame une visite au Soudan alors que la population continue de manifester contre le pouvoir détenu par les militaires. Il a rencontré dimanche l'émissaire permanent de l'ONU à Khartoum, Volker Perthes, et s'entretiendra avec plusieurs dirigeants ainsi que des acteurs de la société civile. Depuis le dernier coup d'Etat, les militaires sont constamment accusés d'ouvrir le feu sur les manifestants.

"Au quatrième mois des manifestations, nous avons toujours les mêmes demandes, à savoir un État civil, la démocratie et que les militaires restent à l'écart de l'économie et de la politique, et nous entendons par là les chefs militaires et non l'institution militaire" explique un manifestant.

Le pouvoir militaire reconnaît que certains de ses officiers ont ouvert le feu, mais assure n'en avoir jamais donné l'ordre, tout en accusant en retour les manifestants d'avoir poignardé à mort un général de police en janvier. Plus d'une centaine d'organisateurs de défilés, de manifestants ou de politiciens sont actuellement derrière les barreaux.

"Ce sont eux qui nous tuent. Ils ont tué 81 d'entre nous, alors qu'ils n'ont perdu personne parmi eux. C'est la situation dans laquelle nous vivons. Nous avons commencé une campagne de protestation le 25 octobre, le jour du coup d'État, et nous sommes à notre troisième mois et nous allons continuer" souligne un autre manifestant.

La venue de l'émissaire onusien, initialement prévue en janvier, avait été repoussée par les autorités soudanaises, toutefois, cette campagne ne semble pas entamer la mobilisation dans les rues, où la foule descend régulièrement pour appeler au retour des civils au pouvoir.