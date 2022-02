RDC : les cendres toxiques du volcan Nyiragongo menacent Goma

A Goma en République démocratique du Congo, la santé des habitants est menacée par les cendres toxiques qui tombent du volcan Nyiragongo.

Plus de huit mois après l’éruption du cratère dans l’est du pays, l’Observatoire volcanologique de Goma (OVG) a déclaré que le volcan crachait des cendres et de la poussière en raison de l’effondrement de ce qui reste de son cratère central.

_"Les cendres du volcan Nyiragongo tombent régulièrement et mon petit champ est victime de la catastrophique. Regardez comment la plantation est détruite, je ne sais pas si je vais récolter grand chose. J'ai investi dans ce champ pour subvenir aux besoins de ma famille, mais à cause de l'éruption du Nyiragongo je n'aurai rien, et je n'ai reçu aucune aide" a expliqué _Jean Nakozeye, un villageois de Kisheke.

Les 22 et 23 mai 2021, le volcan Nyiragongo a repris vie envoyant des torrents de lave dans la ville voisine de Goma et forçant environ 400 000 des 600 000 habitants de la capitale du Nord-Kivu à fuir.

Aujourd’hui un lac de lave est apparu dans le cratère central.

"Il y a déjà un lac permanent sur le volcan, et nous allons vivre une situation où le lac de lave va continuer à s'accumuler à l'intérieur jusqu'à atteindre le niveau critique. Mais pour le moment, le lac de lave est encore bas, mais il est bien présent dans le cratère central. C'est c'est une information claire" a déclaré Aldabert Muhindo , le directeur de l'Observatoire Volcanique de Goma.

L'OVG a exhorté la population locale à prendre des mesures d'hygiène strictes : porter des masques, éviter de boire de l'eau de pluie ou encore laver les légumes à l'eau du robinet, manger dans des endroits couverts et conserver les assiettes à l'intérieur.

32 personnes sont mortes brûlées ou asphyxiées lors de l’éruption du volcan et des centaines de maisons ont été détruites.