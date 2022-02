Burkina Faso : optimisme après la prestation de serment du colonel Damiba

À Ouagadougou, l'investiture en tant que nouveau président du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est suivie avec beaucoup d'espoir pour les habitants. À peine trois semaine après mené un coup d'état pour renverser le président élu Roch Marc Christian Kaboré, il bénéficie déjà du soutien d'une partie de la population.

''Il s'engage à lutter contre les fléaux de notre pays, notamment la politisation de l'administration, l'injustice, la corruption et je pense que ce sont des fléaux qui ont longtemps miné l'administration et l'ensemble du Burkina Faso et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et j'ai foi en sa réussite", explique Emmanuel Koudougou.

''Nous faisons confiance aux militaires, parce que nous nous disons " l'armée n'est pas l'armoire ", ce qu'il dit il le fait", ajoute Séverin Sawadogo. "Même s'il fait après on verra les actions concrètes et je pense qu'ils vont tenir leur parole."

À l'international, la CEDEAO a suspendu le Burkina Faso de l'organisation, sans pour autant appliquer de nouvelles sanctions. Le groupement économique demande "l'établissement rapide d'un calendrier" pour le retour à un régime civil.