Les nommés aux Oscars 2022 dévoilés

Les nominations pour les Oscars ont été dévoilées ce mardi. En tête avec le plus grand nombre de désignations, The power of the dog de Jane Campion. Le western sombre produit par Netflix est donc nommé dans 12 catégories dont les principales.

La satire climato catastrophique signée Netflix Don’t Look up réalisé par Adam McKay, avec Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence en sauveurs malheureux de la planète, est parvenue à faire taire les détracteurs avec 4 nominations dont celle du meilleur film.

Les films à gros budget comme Dune de Denis Villeneuve, adaptation du roman de science-fiction est nommé dans 10 catégories, et le remake de la comédie musicale West Side Story de Steven Spielberg a obtenu 7 nominations.

7 c’est également le nombre de nominations que le film du britannique Kenneth Brannagh, Belfast où ce dernier revient sur son enfance et la violence en Irlande.

Parmi les cinéastes africains malheureux cette année mais dont les films ont été salué en 2021, Feathers de l’égyptien Omar El Zohairy aborde la question de l’autonomisation des femmes, ou encore le conte nigérian Juju Stories par le trio populairement connu sous le nom de Surreal16 Collective, explore les thèmes surnaturels basés sur les légendes urbaines de la superstition du pays en trois parties.

Ces films explorent pour la plupart la vie quotidienne des sociétés et communautés de leur pays et les jeunes réalisateurs africains qui arrivent apportent de nouvelles perspectives sur certains des problèmes les plus urgents.

Lingui, les liens sacrés, est un film dramatique qui raconte l'histoire d'Amina, une femme musulmane qui vit avec sa fille de 15 ans. Lorsque cette dernière tombe enceinte et qu'elle veut avorter, elles sont confrontées aux lois patriarcales du pays.

Coproduit à l’international en 2021, ce film a été écrit et réalisé par Mahamat Saleh Haroun.

La cérémonie des Oscars 2022 aura lieu le 27 mars à Los Angeles.