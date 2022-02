Sommet de l'UA : le Sénégal place son mandat sous le signe de la paix

Le Sénégal assure depuis samedi la présidence tournante de l'Union Africaine, le président Macky Sall qui a reçu le flambeau de son prédécesseur Félix Tshisekedi de la RDC a placé sa gouvernance sous le sceau de la paix et la sécurité sur le continent. Le nouveau président de l’UA veut jouer pleinement un rôle dans la résolution des crises sécuritaires et sociopolitiques.

Nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social.

Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits a expliqué Macky Sall à la tribune de l'UA.

Par ailleurs, lors de leurs entretiens, les présidents africains ont condamné dimanche la récente vague de coups d'Etat sur le continent.

L'UA a en revanche choisi de ne pas afficher sa position sur le sujet de l'accréditation d'Israël, critiqué par le Premier ministre palestinien.