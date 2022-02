Un pétrolier battant pavillon mauricien s'échoue sur les côtes réunionnaises

Deux jours que le Tresta Star, pétrolier battant pavillon mauricien s’est échoué au large des côtes réunionnaises victime d'une panne de moteur. Le pétrolier de 74 mètres de long, qui naviguait à vide, se trouvait au large de Saint-Philippe avec à son bord 11 membres d’équipage, dont des Indiens et des Bangladais. Ils ont tous été secourus par les pompiers et ramenés sains et saufs sur la terre ferme, après plusieurs heures d’intervention.

"Déjà, c’est un soulagement que le navire, qui est un pétrolier quand même, qu’il soit vide, qu’il n’y ait pas de pollution, enfin très peu de pollution, on l’espère. C’est surtout ça le soulagement qu’on peut avoir et après, c’est la curiosité qu’on peut avoir, à voir comment il s’est échoué, l’environnement autour et cætera" explique un habitant.

Même si les autorités réunionnaises écartent tout risque de pollution maritime grave, les habitants, s'inquiètent des matières grasses déversées dans la mer par le navire. En attendant, l'enquête devant déterminer pourquoi et comment le naufrage a eu, la population de l'île sœur à Maurice attend également des réponses.

Le pétrolier qui bat pavillon mauricien appartient à une entreprise indienne, il a été sécoué par les vents causés par le violent cyclone Batsirai qui s'est abattu sur l'île de la réunion et qui avance désormais à grand pas vers Madagascar, la grande île de l'océan indien.