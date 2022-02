CAN 2021 : les supporters sénégalais célèbrent la qualification

Des images de célébration dignes d’une demi-finale, à Dakar au Sénégal, les supporters de l’équipe de football sénégalaise ont laissé éclater leur joie. **Les Sénégalais ont battu le Burkina Faso en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations 3 buts à 1.**

Un ticket pour la finale de la CAN 2021 bien mérité par l’équipe la mieux classé d’Afrique.

"Je suis très heureuse, je suis fière de mon pays aussi, je suis très heureuse, mashallah" a déclaréCoumba Camara, une supportrice du Sénégal.

"Tout le Sénégal est heureux, en remerciant continuellement Sadio Mané, parce qu'il a très bien joué. Tout le monde a joué, mais Sadio est le meilleur joueur et nous continuons chaque jour à le féliciter, chaque jour nous sommes derrière lui, vraiment." s'est extasié Abdou Diop, supporter du Sénégal

Sadio Mané le joueur de Liverpool, a su faire briller ses coéquipiers et offrir un troisième but à son équipe. Après le but d’Abdou Diallo à la 70ème minute, puis celui d’ Idrissa Gana Gueye à la 76ème, il marque à la 87ème minute après son adversaire le burkinabé Blati Touré qui marque le seul but du Burkina Faso.

Jeune équipe talentueuse, le Burkina Faso a joué avec le désir de donner du plaisir à ses supporters. Le climat politique dans le pays étant actuellement tendu en raison du coup d’état qui s’est produit il y a dix jours.

"Nous avons très bien joué. Surtout les efforts que nous avons fournis jusqu'à ce niveau. Je dis félicitations aux Étalons. Il y a 2023 qui arrive. Nous espérons aller plus loin." a ditLéon Arnold Tiengo, un supporter du Burkina Faso.

"On espérait gagner mais c'est un peu difficile. Avec notre gardien blessé, c'était vraiment difficile. C'est vraiment un peu décourageant mais ce n'est pas grave. On va continuer à se battre" a ditRaïna Guingané, une supportrice du Burkina Faso.

Le Sénégal découvrira son adversaire du match de dimanche, ce jeudi à l’issue de la rencontre entre l’Egypte et le Cameroun.