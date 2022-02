Ouganda : accord entre Total et CNOOC dans la construction de l'oléoduc

Le pétrolier français Total a annoncé avoir trouvé un accord avec son partenaire chinois CNOOC pour investir dix milliards de dollars dans un projet controversé d'oléoduc en Ouganda.

Cet accord, appelé Décision finale d’investissement (FID), a été signé seize ans après la découverte de ces réserves situées sous les eaux du lac Albert, tout proche de la frontière avec la République démocratique du Congo.

"Au nom des partenaires de la joint-venture et au nom de Total Energies, je lance la décision finale d'investissement pour les projets de développement du lac Albert Tilenga, Kingfisheret le projet EACOP." a déclaré Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energies.

Cette cérémonie officielle dans la capitale Kampala s'est déroulée en présence du président ougandais Yoweri Museveni. L'oléoduc long de 1 443 kilomètres jusqu'à la Tanzanie pourrait transformer son pays en eldorado pétrolier : _ "Ce projet est très important pour notre région. Comme vous l'avez entendu, la société de M. Pouyanné et les gens de CNOOC vont investir 10 milliards de dollars dans ce projet au cours des prochaines années. Cet argent va stimuler notre économie."_

Des opposants au projet

Le méga-projet a aussi ses détracteurs. Plusieurs groupes de défense de l'environnement s'opposent toujours à sa construction et ont porté l'affaire devant les tribunaux. Patrick Pouyanné a tenté de les rassurer :"Le monde de l'énergie change et nous devons nous adapter pour construire un avenir responsable. Prendre la liberté de travailler sur ce phénomène de changement climatique contre lequel les jeunes générations nous demandent de lutter et d'agir."

Pourtant, un consortium d'ONG ougandaises et françaises continue de se battre contre le projet qui selon un rapport entraînerait le déplacement de milliers de foyers et mettrait en péril les ressources en eau de millions d'Ougandais et de Tanzaniens.